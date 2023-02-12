Leighton Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leighton Mcintosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leighton Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leighton Mcintosh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leighton Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leighton Mcintosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leighton Mcintosh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leighton Mcintosh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leighton Mcintosh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leighton Mcintosh 6 Şubat 1993 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leighton Mcintosh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Leighton Mcintosh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Leighton Mcintosh'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leighton Mcintoshboyu ve yaşı kaç

Leighton Mcintosh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leighton Mcintosh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Leighton Mcintosh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leighton Mcintosh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dundee FC

17 Ağu 2012 yılında Montrose

5 Mayıs 2013 yılında Dundee FC

30 Ocak 2014 yılında Arbroath

5 Mayıs 2014 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2014 yılında Montrose

24 Temmuz 2015 yılında Peterhead FC

2 Ağu 2017 yılında Selfoss

18 Kasım 2017 yılında Arbroath

1 Temmuz 2018 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2019 yılında Wrexham

1 Şubat 2020 yılında Blyth Spartans

31 Mart 2020 yılında Wrexham

10 Ağu 2020 yılında Cove Rangers FC

Leighton Mcintosh kimdir

Leighton Mcintosh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leighton Mcintosh şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Leighton Mcintosh nereli

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