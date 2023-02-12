İain Vigurs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İain Vigurs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İain Vigurs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İain Vigurs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İain Vigurs 7 Mayıs 1988 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iain Angus Vigurs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İain Vigurs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İain Vigurs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İain Vigurs'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İain Vigurs Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İain Vigurs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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İain Vigurs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İain Vigurs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Elgin City

1 Temmuz 2006 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2009 yılında Ross County

1 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC

12 Ağu 2015 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

1 Temmuz 2021 yılında Cove Rangers FC

İain Vigurs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İain Vigurs şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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