Luis Longstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Longstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Longstaff kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Longstaff ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Longstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Longstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Longstaff

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Longstaff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Longstaff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Longstaff 24 Şubat 2001 tarihinde Darlington şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis James Longstaff şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Longstaff Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Luis Longstaff, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Longstaff'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Longstaff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luislong07

Luis Longstaffboyu ve yaşı kaç

Luis Longstaff Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Longstaff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Longstaff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Longstaff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U23

31 Ağu 2021 yılında Queen's Park

16 Mayıs 2022 yılında Liverpool U23

4 Ağu 2022 yılında Cove Rangers FC

Luis Longstaff kimdir

Luis Longstaff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Longstaff şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newcastle United (2010-2015), Liverpool FC (2015-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Longstaff nereli

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