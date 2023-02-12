Shay Logan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Logan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shay Logan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shay Logan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shay Logan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Logan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shay Logan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shay Logan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shay Logan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shay Logan 29 Ocak 1988 tarihinde Wythenshawe şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shaleum Narval Logan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shay Logan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Shay Logan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shay Logan'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Shay Loganboyu ve yaşı kaç

Shay Logan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shay Logan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Shay Logan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shay Logan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Man. City

11 Ekim 2007 yılında Grimsby Town

9 Kasım 2007 yılında Man. City

10 Kasım 2007 yılında Scunthorpe Utd.

10 Aralık 2007 yılında Man. City

22 Şubat 2008 yılında Stockport

23 Nisan 2008 yılında Man. City

24 Temmuz 2009 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2010 yılında Man. City

1 Temmuz 2011 yılında Brentford

30 Ocak 2014 yılında Aberdeen FC

30 Haziran 2014 yılında Brentford

1 Temmuz 2014 yılında Aberdeen FC

29 Mart 2021 yılında Heart of Midl.

1 Mayıs 2021 yılında Aberdeen FC

27 Temmuz 2021 yılında Cove Rangers FC

Shay Logan kimdir

Shay Logan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shay Logan şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Shay Logan nereli

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