Fraser Fyvie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Fyvie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraser Fyvie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fraser Fyvie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fraser Fyvie 27 Mart 1993 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fraser Anderson Fyvie şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fraser Fyvie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fraser Fyvie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 17 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Fraser Fyvie'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fraser Fyvie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fraser Fyvie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fraser Fyvie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fraser Fyvie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2009 yılında Aberdeen FC

16 Temmuz 2012 yılında Wigan

17 Ekim 2013 yılında Yeovil Town

16 Aralık 2013 yılında Wigan

23 Ocak 2014 yılında Shrewsbury

24 Şubat 2014 yılında Wigan

2 Şubat 2015 yılında Hibernian FC

4 Ağu 2017 yılında Dundee United

17 Ağu 2019 yılında Cove Rangers FC

Fraser Fyvie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fraser Fyvie şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aberdeen FC (2007-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.