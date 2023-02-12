Jason Naismith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Naismith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Naismith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Naismith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Naismith 25 Haziran 1994 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Naismith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jason Naismith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jason Naismith'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jason Naismith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jason Naismith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Naismith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Naismith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2012 yılında Morton

31 Aralık 2012 yılında St. Mirren FC U20

26 Şubat 2013 yılında Cowdenbeath FC

5 Mayıs 2013 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2013 yılında St. Mirren

18 Ocak 2017 yılında Ross County

1 Temmuz 2018 yılında Peterborough

2 Eylül 2019 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2020 yılında Peterborough

7 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2020 yılında Ross County

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

27 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

Jason Naismith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Naismith şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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