Colin Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Hamilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Hamilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Hamilton 7 Mayıs 1992 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Hamilton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Colin Hamilton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Colin Hamilton'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Colin Hamilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Colin Hamilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Colin Hamilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Hamilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2011 yılında Heart of Midl.

1 Ağu 2011 yılında Stenhousemuir

1 Aralık 2011 yılında Heart of Midl.

1 Aralık 2012 yılında Arbroath

1 Temmuz 2014 yılında Brechin City

1 Temmuz 2015 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Arbroath

Colin Hamilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Hamilton şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stenhousemuir FC (-2008), Heart of Midlothian FC (2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.