Dale Hilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dale Hilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dale Hilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dale Hilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dale Hilson 23 Aralık 1992 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dale Hilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dale Hilson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dale Hilson'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dale Hilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dale Hilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dale Hilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dale Hilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2010 yılında Forfar Athletic

1 Mayıs 2011 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2011 yılında Dundee United

1 Ocak 2012 yılında Forfar Athletic

6 Mayıs 2012 yılında Dundee United

7 Aralık 2012 yılında Forfar Athletic

12 Mayıs 2013 yılında Dundee United

27 Ağu 2013 yılında Forfar Athletic

5 Mayıs 2014 yılında Dundee United

3 Temmuz 2014 yılında Forfar Athletic

1 Temmuz 2015 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2017 yılında St. Mirren

1 Ocak 2018 yılında Forfar Athletic

18 Ocak 2020 yılında Arbroath

Dale Hilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dale Hilson şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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