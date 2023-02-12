Derek Gaston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Gaston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derek Gaston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derek Gaston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derek Gaston 18 Nisan 1987 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derek Gaston Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Derek Gaston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Derek Gaston'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Derek Gaston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Derek Gaston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derek Gaston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derek Gaston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Albion Rovers

1 Temmuz 2012 yılında Morton

1 Temmuz 2019 yılında Arbroath

Derek Gaston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derek Gaston şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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