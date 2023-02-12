Yasin Ben El Mhanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Ben El Mhanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasin Ben El Mhanni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasin Ben El Mhanni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasin Ben El Mhanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Ben El Mhanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yasin Ben El Mhanni

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Ben El Mhanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Ben El Mhanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Ben El Mhanni 26 Ekim 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Ben El Mhanni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Godfrey k Torto yapmaktadır. Yasin Ben El Mhanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Ben El Mhanni'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Ben El Mhanni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yass_maestro/

Yasin Ben El Mhanniboyu ve yaşı kaç

Yasin Ben El Mhanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yasin Ben El Mhanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yasin Ben El Mhanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Ben El Mhanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aldershot U19

1 Temmuz 2015 yılında Farnborough

27 Ekim 2015 yılında Lewes

8 Temmuz 2016 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2018 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2021 yılında Chesham

24 Şubat 2022 yılında Harrow Borough

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Arbroath

Yasin Ben El Mhanni kimdir

Yasin Ben El Mhanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Ben El Mhanni şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AG Academy, Barnet FC, Aldershot Town, Newcastle United

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yasin Ben El Mhanni nereli

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