Sean Adarkwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Adarkwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Adarkwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Adarkwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Adarkwa 11 Ekim 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sean Jordon Adarkwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Adarkwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Sean Adarkwa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sean Adarkwa'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Adarkwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Adarkwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sean Adarkwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Adarkwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2019 yılında West Ham U21

6 Temmuz 2021 yılında QPR U21

22 Kasım 2022 yılında Maidstone

19 Aralık 2022 yılında QPR U21

2 Ocak 2023 yılında Arbroath

Sean Adarkwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Adarkwa şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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