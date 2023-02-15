Collins Sichenje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Sichenje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Sichenje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Sichenje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Sichenje 19 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kenya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Collins Lusaka Sichenje şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Sichenje Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atotos Sports Management yapmaktadır. Collins Sichenje, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Collins Sichenje'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Collins Sichenje Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Collins Sichenje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collins Sichenje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Sichenje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında AFC Leopards

22 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

13 Şubat 2022 yılında AFC Leopards

31 Mart 2022 yılında AIK

Collins Sichenje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Sichenje şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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