Robin Tihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Tihi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Tihi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Tihi 16 Mart 2002 tarihinde Danderyd şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Finlandiya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robin Amin Tihi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Tihi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Robin Tihi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 5 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Robin Tihi'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Tihi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Tihi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robin Tihi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Tihi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında AIK U19

5 Haziran 2020 yılında AIK

29 Mart 2021 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2021 yılında AIK

26 Ocak 2022 yılında Värnamo

31 Aralık 2022 yılında AIK

Robin Tihi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Tihi şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Tihi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasalunds IF (2007-2013), AIK (2014-2020)

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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