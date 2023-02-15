Omar Faraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Faraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Faraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Faraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Faraj 9 Mart 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç,Filistin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı عمر فرج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Faraj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Omar Faraj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Faraj'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Omar Faraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omar Faraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Faraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Faraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Brommapojkarna

6 Ağu 2021 yılında Atl. Levante

21 Temmuz 2022 yılında Degerfors

31 Aralık 2022 yılında Atl. Levante

8 Ocak 2023 yılında AIK

Omar Faraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Faraj şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Faraj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2019)

İsveç takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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