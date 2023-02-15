Rui Modesto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Modesto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Modesto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Modesto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Modesto 7 Ekim 1999 tarihinde Vendas Novas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rui Manuel Muati Modesto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Modesto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Filipe Graça yapmaktadır. Rui Modesto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rui Modesto'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rui Modesto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rui Modesto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rui Modesto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Modesto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lus. Évora U19

1 Ocak 2017 yılında Vendas NovasU19

1 Temmuz 2018 yılında Vitória FC U23

6 Eylül 2020 yılında FC Honka

8 Ocak 2023 yılında AIK

Rui Modesto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Modesto şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gdr Afeiteira (2007-12), Estrela Fc Vendas Novas (2012-15;2017-18), Juventude Évora (2015-16), Lusitano Évora GC (2016);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.