Elias Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Durmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Durmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Durmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Durmaz 21 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Durmaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Elias Durmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Durmaz'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Elias Durmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Durmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Durmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Durmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2015 yılında BK Forward

1 Ocak 2017 yılında Hammarby U19

12 Ocak 2019 yılında Syrianska FC

25 Mayıs 2020 yılında Vasalunds IF

8 Ocak 2023 yılında AIK

Elias Durmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Durmaz şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Durmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Forward (2015), Hammarby IF (2016-2019), Syrianska FC (2019)

İsveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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