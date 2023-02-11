Cristian Llama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Llama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Llama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Llama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Llama 26 Haziran 1986 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Ezequiel Llama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Llama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Cyterszpiler yapmaktadır. Cristian Llama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Llama'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Llama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Llama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Llama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Llama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2007 yılında Catania

25 Ocak 2008 yılında Newell's

30 Haziran 2008 yılında Catania

31 Ağu 2012 yılında Fiorentina

30 Haziran 2013 yılında Catania

22 Ağu 2013 yılında Tiburones Rojos

5 Ağu 2014 yılında CA Colón

8 Ocak 2016 yılında Aldosivi

7 Ağu 2017 yılında Agropecuario

8 Ocak 2018 yılında GyE Mendoza

13 Temmuz 2018 yılında Catania

1 Ocak 2020 yılında GyE Mendoza

3 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

7 Haziran 2022 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Rafaela

Cristian Llama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Llama şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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