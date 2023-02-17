Danny Amankwaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Amankwaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Amankwaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Amankwaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Amankwaa 30 Ocak 1994 tarihinde Tingbjerg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Danny Kwasi Amankwaa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Amankwaa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Danny Amankwaa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Danny Amankwaa'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Amankwaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Amankwaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Amankwaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Amankwaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Kopenhag

25 Ocak 2018 yılında Heart of Midl.

10 Ocak 2019 yılında SönderjyskE

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2020 yılında Hobro IK

Danny Amankwaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Amankwaa şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danny Amankwaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brønshøj Boldklub (1999-2006), FC København (2006-2012)

Danimarka U21 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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