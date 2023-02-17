Mathias Haarup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Haarup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Haarup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Haarup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Haarup 10 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Haarup Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Mathias Haarup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Haarup'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Haarup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Haarup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Haarup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Haarup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Randers U19

1 Temmuz 2015 yılında Freja (RFC II)

1 Ocak 2017 yılında Brabrand IF

1 Temmuz 2017 yılında Hobro IK

19 Mart 2022 yılında FK Jerv

30 Ocak 2023 yılında Hobro IK

Mathias Haarup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Haarup şuan Hobro IK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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