Jonathan Fischer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Fischer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Fischer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Fischer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Fischer 9 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Frost Fischer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Fischer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEAD Football yapmaktadır. Jonathan Fischer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Fischer'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Fischer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Fischer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Fischer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Fischer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Akademisk U19

1 Ocak 2018 yılında Bröndby IF U17

30 Haziran 2018 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2019 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2022 yılında Hobro IK

Jonathan Fischer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Fischer şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.