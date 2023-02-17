Emil Sogaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Sogaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Sogaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Sogaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Sogaard 30 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Søgaard Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Sogaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Denmark yapmaktadır. Emil Sogaard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Sogaard'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Sogaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Sogaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Sogaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Sogaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Silkeborg U19

17 Temmuz 2016 yılında Skive IK

1 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Emil Sogaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Sogaard şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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