Frederik Dietz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Dietz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Dietz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Dietz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Dietz 8 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Dietz Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Dietz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Frederik Dietz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Dietz'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Frederik Dietz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Dietz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Dietz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Dietz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Hobro IK U19

1 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Frederik Dietz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Dietz şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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