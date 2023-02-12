David Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Boateng 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İngiltere,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Lionel Akrobor-Boateng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Boateng Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. David Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Boateng'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palace U18

1 Temmuz 2019 yılında Palace U21

1 Eylül 2022 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Palace U21

David Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Boateng şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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