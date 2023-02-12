Cameron Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Bruce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Bruce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Bruce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Bruce 15 Aralık 2005 tarihinde Bargeddie şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Bruce Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Cameron Bruce, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Bruce'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Bruce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cameron Bruce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Bruce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Bruce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

Cameron Bruce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Bruce şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cameron Bruce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bargeddie Colts (-2014), Queen´s Park FC (2014-2022)

İskoçya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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