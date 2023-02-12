Liam Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Brown kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Brown ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Brown

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Brown 6 Nisan 1999 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Brown Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Liam Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Brown'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Brownboyu ve yaşı kaç

Liam Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Liam Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell B

10 Ağu 2019 yılında Edinburgh City

1 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

1 Ekim 2022 yılında Stenhousemuir

10 Ocak 2023 yılında Queen's Park

Liam Brown kimdir

Liam Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Brown şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Premo Boys Club Toryglen (2010/11), Queen´s Park FC (2011-2017), Motherwell FC (2017/18)

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Liam Brown nereli

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