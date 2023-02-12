Stephen Eze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Eze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Eze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Eze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Eze 8 Mart 1994 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Eze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Eze, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Eze'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Eze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Eze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Eze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Eze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sunshine Stars

1 Ocak 2017 yılında Kano Pillars

18 Ocak 2018 yılında Lok. Plovdiv

21 Ocak 2020 yılında Tobol Kostanay

10 Eylül 2020 yılında Jamshedpur FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında NK Solin

5 Ağu 2022 yılında Queen's Park

Stephen Eze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Eze şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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