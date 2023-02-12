Jake Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jake Davidson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jake Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Davidson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Davidson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Davidson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Davidson 6 Ekim 2000 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Davidson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Jake Davidson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Davidson'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Davidsonboyu ve yaşı kaç

Jake Davidson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jake Davidson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Davidson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Davidson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Utd. B

14 Eylül 2019 yılında Spartans

6 Ocak 2020 yılında Dundee Utd. B

24 Ocak 2020 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2020 yılında Dundee Utd. B

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

31 Temmuz 2020 yılında Waterford FC

2 Ocak 2021 yılında Dundee United

8 Ocak 2021 yılında Arbroath

24 Mart 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Jake Davidson kimdir

Jake Davidson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Davidson şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dundee United FC (2009-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jake Davidson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Mckenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mckenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Mckenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mckenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pişkinlikte sınır tanımadı! Müteahhit kaçarken yakalandı! Bakın ne cevap verdi!
Pişkinlikte sınır tanımadı! Müteahhit kaçarken yakalandı! Bakın ne cevap verdi!
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?