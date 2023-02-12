Jake Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Davidson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Davidson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Davidson 6 Ekim 2000 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Davidson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Jake Davidson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Davidson'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Davidson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jake Davidson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Davidson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Davidson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Utd. B

14 Eylül 2019 yılında Spartans

6 Ocak 2020 yılında Dundee Utd. B

24 Ocak 2020 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2020 yılında Dundee Utd. B

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

31 Temmuz 2020 yılında Waterford FC

2 Ocak 2021 yılında Dundee United

8 Ocak 2021 yılında Arbroath

24 Mart 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Jake Davidson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Davidson şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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