Grant Savoury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Savoury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Savoury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Savoury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Savoury 7 Temmuz 2000 tarihinde Dunblane şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Savoury Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Grant Savoury, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Savoury'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Grant Savoury Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Grant Savoury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Savoury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Savoury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

31 Ocak 2020 yılında Edinburgh City

30 Nisan 2020 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

Grant Savoury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Savoury şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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