Malachi Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachi Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malachi Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malachi Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malachi Boateng 5 Temmuz 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İngiltere,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malachi Boateng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Malachi Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Malachi Boateng'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Malachi Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malachi Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malachi Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malachi Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Palace U18

1 Temmuz 2020 yılında Palace U21

12 Ağu 2022 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Palace U21

Malachi Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malachi Boateng şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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