Lewis Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Moore 4 Haziran 1998 tarihinde Bathgate şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Moore Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Moore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Moore'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Moore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Moore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2015 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Cowdenbeath FC

21 Mayıs 2017 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

1 Ağu 2018 yılında Forfar Athletic

12 Mayıs 2019 yılında Heart of Midl.

8 Ağu 2019 yılında Falkirk FC

5 Ocak 2020 yılında Heart of Midl.

1 Şubat 2021 yılında Arbroath

1 Mayıs 2021 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Lewis Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Moore şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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