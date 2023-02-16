Deniz Cortlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Cortlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Cortlen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Cortlen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Cortlen 7 Eylül 1998 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Deniz Çörtlen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Cortlen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Deniz Cortlen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Deniz Cortlen'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deniz Cortlen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/denizcrtln/

Deniz Cortlen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Cortlen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Deniz Cortlen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Cortlen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Manisaspor U21

1 Temmuz 2017 yılında Manisaspor

22 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Çorum FK

30 Temmuz 2021 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2022 yılında Çorum FK

18 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Deniz Cortlen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Cortlen şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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