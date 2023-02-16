Hamit Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamit Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamit Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamit Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamit Kurt 12 Ağu 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamit Kurt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamit Kurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamit Kurt'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamit Kurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamittkurt/

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Hamit Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamit Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hamit Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamit Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2019 yılında Karaman Bld

18 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Hamit Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamit Kurt şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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