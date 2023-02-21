Dmitri Skopintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Skopintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Skopintsev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitri Skopintsev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitri Skopintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Skopintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Skopintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Skopintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Skopintsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Skopintsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Skopintsev 2 Mart 1997 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Скопинцев Дмитрий Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Skopintsev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Skopintsev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitri Skopintsev'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Skopintsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/skopa_77/

Dmitri Skopintsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Skopintsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitri Skopintsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Skopintsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2014 yılında Zenit II

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig

31 Ağustos 2015 yılında FC Liefering

31 Ağustos 2016 yılında Rostov

1 Ocak 2017 yılında Baltika

31 Aralık 2017 yılında Rostov

19 Şubat 2019 yılında Krasnodar

7 Ocak 2020 yılında Dinamo Moskova

Dmitri Skopintsev kimdir

Dmitri Skopintsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Skopintsev şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Skopintsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmitri Skopintsev nereli

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