Edgar Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Salazar 28 Mayıs 2001 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar David Salazar Buenaño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Salazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Edgar Salazar'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Salazar şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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