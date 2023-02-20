Erick Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Montano 11 Temmuz 1995 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Erick Francisco Montaño Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Montano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Montano'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erick Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD América

1 Ocak 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2019 yılında Once Caldas

13 Şubat 2020 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında Atlético FC

Erick Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Montano şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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