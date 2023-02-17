Etnik Nezaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etnik Nezaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Etnik Nezaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Etnik Nezaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Etnik Nezaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etnik Nezaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etnik Nezaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etnik Nezaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etnik Nezaj 3 Nisan 1999 tarihinde New York şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etnik Nezaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Etnik Nezaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Etnik Nezaj'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etnik Nezajboyu ve yaşı kaç

Etnik Nezaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etnik Nezaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Etnik Nezaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etnik Nezaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Frauenfeld

30 Haziran 2018 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U21

5 Temmuz 2021 yılında SC YF Juventus

17 Ocak 2022 yılında Winterthur U21

19 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Etnik Nezaj kimdir

Etnik Nezaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etnik Nezaj şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Veltheim, FC Winterthur

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Etnik Nezaj nereli

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