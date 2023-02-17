Jan Luca Krause kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Luca Krause Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Luca Krause adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Luca Krause Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Luca Krause 30 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Luca Krause Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Luca Krause, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Luca Krause'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Luca Krause Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Luca Krause isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Luca Krause Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Luca Krause futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Jan Luca Krause Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Luca Krause şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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