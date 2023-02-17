Fabio Janett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Janett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Janett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Janett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Janett 6 Ekim 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Janett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Janett, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Janett'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Janett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Janett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabio Janett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Janett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Kilchberg

1 Temmuz 2016 yılında Red Star ZH

1 Temmuz 2020 yılında FC Thalwil

13 Temmuz 2021 yılında SC YF Juventus

Fabio Janett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Janett şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.