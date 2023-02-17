Marc Kramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Kramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Kramer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Kramer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Kramer 16 Haziran 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Marc Brian Kramer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Kramer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Kramer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Kramer'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Kramer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Kramer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Kramer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Kramer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Unterstrass

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında FC Unterstrass

6 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Marc Kramer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Kramer şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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