Kemil Festic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemil Festic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemil Festic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemil Festic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemil Festic 6 Aralık 1996 tarihinde Buochs şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemil Festic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RA Sportmanagement yapmaktadır. Kemil Festic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 22 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kemil Festic'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemil Festic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemil Festic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemil Festic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemil Festic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Zug 94

17 Temmuz 2018 yılında Rapperswil-Jona

25 Temmuz 2019 yılında SC Cham

22 Ağu 2020 yılında SC YF Juventus

Kemil Festic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemil Festic şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kemil Festic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Buochs, SC Kriens, FC Luzern

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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