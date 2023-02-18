Facundo Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Batista 16 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Agustín Batista Ochoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Batista Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Facundo Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Batista'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2018 yılında FC Chiasso

3 Nisan 2019 yılında Ponte Preta

13 Ağu 2019 yılında FC Chiasso

6 Eylül 2019 yılında Académico Viseu

4 Şubat 2020 yılında FC Chiasso

5 Şubat 2020 yılında Maldonado

30 Haziran 2021 yılında FC Chiasso

17 Eylül 2021 yılında Necaxa

Facundo Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Batista şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Batista Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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