Fernando Madrigal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Madrigal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Madrigal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Madrigal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Madrigal 12 Kasım 1991 tarihinde León şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Madrigal González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Madrigal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Fernando Madrigal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Madrigal'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Madrigal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernamadri08/

Fernando Madrigal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Madrigal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Madrigal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Madrigal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında León II

1 Temmuz 2011 yılında Unión

1 Temmuz 2013 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2015 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2018 yılında San Luis

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2021 yılında América

17 Ocak 2022 yılında Necaxa

Fernando Madrigal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Madrigal şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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