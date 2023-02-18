Heriberto Jurado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heriberto Jurado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heriberto Jurado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heriberto Jurado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heriberto Jurado 3 Ocak 2005 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Heriberto de Jesús Jurado Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heriberto Jurado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Heriberto Jurado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Heriberto Jurado'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Heriberto Jurado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heriberto Jurado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Heriberto Jurado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heriberto Jurado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Club Necaxa U20

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Heriberto Jurado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heriberto Jurado şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Heriberto Jurado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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