Vicente Poggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Poggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Poggi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Poggi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Poggi 11 Temmuz 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Poggi Sassi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Poggi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Vicente Poggi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vicente Poggi'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vicente Poggi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Poggi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vicente Poggi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Poggi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Ocak 2022 yılında Morelia

30 Haziran 2022 yılında Necaxa

Vicente Poggi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Poggi şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vicente Poggi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2019)

Uruguay U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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