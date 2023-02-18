Maximiliano Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Silvera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Silvera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Silvera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Silvera 5 Eylül 1997 tarihinde Pando şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Joaquín Silvera Cabo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Silvera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Silvera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Silvera'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Silveraboyu ve yaşı kaç

Maximiliano Silvera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Silvera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Silvera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Silvera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cerrito

3 Şubat 2022 yılında FC Juárez

31 Aralık 2022 yılında Cerrito

3 Ocak 2023 yılında Necaxa

31 Aralık 2023 yılında Cerrito

Maximiliano Silvera kimdir

Maximiliano Silvera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Silvera şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC (-2013), CS Cerrito (2014)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximiliano Silvera nereli

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