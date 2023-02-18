Rafael Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Ramirez 4 Kasım 1992 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rafael de Jesús Ramírez Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gol Marketing yapmaktadır. Rafael Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Ramirez'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tecos U20

1 Temmuz 2012 yılında Tecos

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2014 yılında Min.Zacatecas B

1 Temmuz 2015 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Min. Zacatecas

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2018 yılında Tecos

1 Ocak 2019 yılında Venados FC

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

9 Temmuz 2021 yılında Venados FC

3 Ocak 2023 yılında Necaxa

Rafael Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Ramirez şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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