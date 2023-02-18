Fabricio Formiliano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Formiliano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Formiliano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Formiliano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Formiliano 14 Ocak 1993 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabricio Orosmán Formiliano Duarte şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Formiliano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Fabricio Formiliano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabricio Formiliano'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Formiliano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/titoformiliano

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/titoformiliano

Fabricio Formiliano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Formiliano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabricio Formiliano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Formiliano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Danubio FC

4 Şubat 2016 yılında Newell's

30 Haziran 2017 yılında Danubio FC

27 Temmuz 2017 yılında Peñarol

27 Temmuz 2021 yılında Necaxa

Fabricio Formiliano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Formiliano şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabricio Formiliano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC

Uruguay U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.