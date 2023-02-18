Ricardo Monreal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Monreal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Monreal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Monreal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Monreal 10 Şubat 2001 tarihinde Zacatecas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Saúl Monreal Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Monreal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Ricardo Monreal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ricardo Monreal'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Monreal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Monreal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Monreal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Monreal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Necaxa

15 Temmuz 2020 yılında Oaxaca

30 Haziran 2021 yılında Necaxa

1 Temmuz 2021 yılında Pumas Tabasco

30 Haziran 2022 yılında Necaxa

Ricardo Monreal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Monreal şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ricardo Monreal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alebrijes sub 13 (-2014) Atlas sub 15 (2016-2017) Necaxa sub 17 (2018-2019)

Meksika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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