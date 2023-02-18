Arturo Palma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Palma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Palma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Palma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Palma 16 Ocak 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Adolfo Palma Cisneros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Palma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Arturo Palma, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arturo Palma'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturo Palma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Palma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arturo Palma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Palma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2021 yılında Necaxa

Arturo Palma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Palma şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.