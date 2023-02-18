Alexis Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Pena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Pena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Pena 13 Ocak 1996 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Francisco Peña López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Pena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Alexis Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Pena'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexispl82

http://www.instagram.com/alexispl82/

Alexis Penaboyu ve yaşı kaç

Alexis Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexis Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2017 yılında Pachuca

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

1 Ocak 2020 yılında Chivas

1 Şubat 2021 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2021 yılında Chivas

21 Ocak 2022 yılında Necaxa

31 Aralık 2022 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

Alexis Pena kimdir

Alexis Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Pena şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Alexis Pena nereli

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